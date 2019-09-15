Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da

19 dakika önce

Karşılama töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Karşılama töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Oktay, Haydar Aliyev Havalimanında resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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