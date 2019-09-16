Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık."
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