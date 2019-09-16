Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık."

Azerbaycan, fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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