Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır."

Azerbaycan, fuat oktay, Karabağ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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