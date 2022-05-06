Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti

06.05.2022 18:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve sağlık alandaki çalışmalar ve potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Oktay, görüşmede, Türkiye olarak iki ülke arasındaki stratejik seviyede devam eden ilişkilerin Suşa Beyannamesi kapsamında, başta savunma alanında olmak üzere daha da ileri götürülmesi için gerekli tüm çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, "İki devlet tek millet'in yalnızca bir söz olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz, göstermeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u kabul etti - Son Dakika


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