Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
10.12.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum. Türkiye olarak bundan sonra da tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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