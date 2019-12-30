Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu

6 saat önce

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların salondakilerle selamlaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Katılımcılardan görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların salondakilerle selamlaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Katılımcılardan görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Dumansız hava sahası denetimi) 2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019'da da kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda kasım sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuştu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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