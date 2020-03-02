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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"
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