Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bahar Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz"

Bahar Kalkanı Harekatı, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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Son Dakika

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