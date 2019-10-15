Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bakan akar'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bakan akar'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bakan akar'ı ziyaret etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bakan akar'ı ziyaret etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu" denildi.Haber:  ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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