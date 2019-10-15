Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bakan akar'ı ziyaret etti
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu" denildi.Haber: ANKARA,
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