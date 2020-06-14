Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum Karlıova Devlet Hastanesini ziyaret etti -... - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin hastane önünde beklemesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum'un hastaneye girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum'un depremzedler ile görüşmesi BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakanlar Soylu ile Kurum Karlıova Devlet Hastanesine geldi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.