Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum ile Dinar Köyünde (2) "
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:34 Kaynak: AA
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