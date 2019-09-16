Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bakü'de
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bakü'de

1 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bakü'de, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, bir saat sürdü.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, şahsı ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan'da olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Dün Bakü'nün kurtuluşunun 101'inci yıl dönümüydü. Nice yüzyıllara çok daha güzel bir Bakü, kalkınmış bir Azerbaycan diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin her alanda geliştiğini, yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, savunma sanayi, tarım ve ilaç sektörlerinde iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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