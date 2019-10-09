Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak."
Barış pınarı "koral" ile başladı YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu