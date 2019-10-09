Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak."

Barış Pınarı Harekatı, fuat oktay, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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