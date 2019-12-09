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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı"
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı"
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