Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı"

Barış Pınarı Harekatı, fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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