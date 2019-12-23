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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."
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