Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."

Barış Pınarı Harekatı, fuat oktay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu
Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı

Son Dakika Haberleri
03:30 Teknoloji trendleri: Yeni uzay gemisi ve esnek ekranlar - Son Dakika Haber
01:10 Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:51 İdlib'de 'Türk gözlem noktasının Suriye ordu güçlerince kuşatıldı iddiası - Son Dakika Haber
00:30 Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
23:51 İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 03:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]