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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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