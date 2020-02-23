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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Başkale'de) Şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti"
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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