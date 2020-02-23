Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Başkale'de) Şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Başkale'de) Şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Başkale'de) Şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti"

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Başkale'de) Şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:19 Kaynak: AA
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