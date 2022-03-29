Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı - Son Dakika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı

29.03.2022 15:40

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerine (ÇATOM) ilişkin düzenleme taslağı toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerine (ÇATOM) ilişkin düzenleme taslağı toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, kadınların sosyal hayata katılımını, kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Bu kapsamda ÇATOM kavramının tanımlanması, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı ÇATOM'ların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmesine ilişkin yapılacak düzenlemeler değerlendirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı - Son Dakika


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