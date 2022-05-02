Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı

02.05.2022 07:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi Bayram namazına gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA -...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi

Bayram namazına gelen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı

YORUMLAR
500
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 07:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement