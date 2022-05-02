Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi
Bayram namazına gelen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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