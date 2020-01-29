Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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