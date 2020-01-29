Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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