Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay bio türkiye organizasyonu kapanış töreni'nde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay bio türkiye organizasyonu kapanış töreni'nde konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay bio türkiye organizasyonu kapanış töreni'nde konuştu

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BİO TÜRKİYE ORGANİZASYONU KAPANIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (Aktüel 1)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BİO TÜRKİYE ORGANİZASYONU KAPANIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (Aktüel 1)

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay bio türkiye organizasyonu kapanış töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı, Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:12 Kaynak: DHA
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