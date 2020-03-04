Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bir eserin edebi olması her şeyden önce edep sınırlarına riayet... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir eserin edebi olması her şeyden önce edep sınırlarına riayet...
6 saat önce
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hatırla Hayal Et" adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu. (2)
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak