Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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