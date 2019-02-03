Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Birlik Beraberlik Ruhuyla Bir Aradayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Birlik Beraberlik Ruhuyla Bir Aradayız"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Derneği'nde konuştu (2)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Derneği'nde konuştu (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:02 Kaynak: AA

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