Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Birlik Beraberlik Ruhuyla Bir Aradayız"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Derneği'nde konuştu (2)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KahramanKazan'da Yozgatlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Derneği'nde konuştu (2)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:02 Kaynak: AA
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