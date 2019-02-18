Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Çocuklarımıza, Gençlerimize Onların Zekasına ve Üretkenliğine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Çocuklarımıza, Gençlerimize Onların Zekasına ve Üretkenliğine...

14 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması -Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
-Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:58 Kaynak: AA

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