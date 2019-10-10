Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/ PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"
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