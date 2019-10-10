Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kürtlerle değil, YPG/ PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"

fuat oktay, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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