Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Tek Yürek Oldukça Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yok"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:19 Kaynak: AA
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