Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Tek Yürek Oldukça Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Tek Yürek Oldukça Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yok"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:19 Kaynak: AA

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