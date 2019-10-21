Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim hiç kimsenin topraklarında gözümüz yok ama bizim...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim hiç kimsenin topraklarında gözümüz yok ama bizim topraklarımızda, bizim güvenliğimizde gözü olanlara ve bizim barış, birlik ve beraberliğimize, dayanışmamıza ilişkin farklı niyetleri olanlara da asla ve asla tahammülümüz yoktur, gerekeni yaparız.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim hiç kimsenin topraklarında gözümüz yok ama bizim topraklarımızda, bizim güvenliğimizde gözü olanlara ve bizim barış, birlik ve beraberliğimize, dayanışmamıza ilişkin farklı niyetleri olanlara da asla ve asla tahammülümüz yoktur, gerekeni yaparız. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da yaparız."
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