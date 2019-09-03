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Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bm mülteciler yüksek komiseri grandi'yi kabul etti

3 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, bm mülteciler yüksek komiseri grandi'yi kabul etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'de sayıları 3,6 milyonu aşan Suriyeliler başta olmak üzere göç, mülteci ve sığınmacı konuları ele alındı. Yüksek Komiser Grandi, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çabalarının takdirle karşılandığını ve Türkiye'nin üstlendiği yükün ağırlığını yakından bilen kurum olarak Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirtti.
Oktay ise uluslararası toplumun Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili çabalarının takdir etmesinin yeterli olmadığını, sürece daha fazla katkı sunmaları gerektiğini belirtti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Haber: ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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