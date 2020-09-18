Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, " Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Yunanistan, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur - Son Dakika


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