Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu Gençlik Ki Umudumuz, Ümidimiz, Her Şeyimizdir"
7 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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