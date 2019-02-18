Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu Gençlik Ki Umudumuz, Ümidimiz, Her Şeyimizdir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu Gençlik Ki Umudumuz, Ümidimiz, Her Şeyimizdir"

7 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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