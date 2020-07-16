Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dört yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü (15 Temmuz) şehitlerimizin kanına borçluyuz. Gazilerimizin kanına borçluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dört yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü (15 Temmuz) şehitlerimizin kanına borçluyuz. Gazilerimizin kanına borçluyuz." dedi.

Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı

Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay'da demokrasi nöbeti tutan vatandaşları ziyaret ederek gazilerle bir süre sohbet etti.

15 Temmuz gecesinde milletin darbecilere karşı gösterdiği kararlılığa dikkati çeken Oktay, söz konusu vatan olduğunda sağına soluna bakmadan ileriye atılıp tankların altına yatan ve kendisine doğrultulan her türlü silaha karşı dimdik duran milletin, kararlılığını bugün de devam ettirdiğini dile getirdi.

Milletin, darbe girişiminde rol alanlar için "asker elbisesi giymiş teröristler" diye haykırdığını anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bu gece 'Ben ölüme razıyım yeter ki vatanıma bir şey olmasın. Ben liderimle birlikteyim. Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Bu milletin ve bu ülkenin sonuna kadar, son nefesime kadar, ben düşmeden bu bayrak düşmez.' diyen gazilerimizle birlikteyiz. Şehit ailelerimizle birlikteyiz ve siz değerli demokrasi nöbetinde duran kardeşlerimizle birlikteyiz. O gece de aynı kararlılığı gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Vatandaşların "Dik dur eğilme, bu millet seninle." sloganlarına karşılık veren Oktay, şunları söyledi:

" Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durmadığına şahit olan var mı aranızda? Siz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olduğunuz sürece liderinizin, Cumhurbaşkanımızın dünyaya meydan okuduğunu, dimdik durduğunu görüyorsunuz. Bizler de ekibi olarak hep birlikte Cumhurbaşkanımızla birlikte onun yükünü almaya çalışıyoruz. 4 yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına borçluyuz. Siz gazilerimizin kanına borçluyuz."

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Oktay, gazilere de şükranlarını ifade etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından karşılanan Oktay, demokrasi nöbetindeki vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına... - Son Dakika

Son Dakika

09:48 Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:26 İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı 09:15 Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı 09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
09:48
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
09:42
İYİ Parti'de koronavirüs paniği! Meral Akşener kendini karantinaya aldı
09:26
Bir kamyon adamla gelip bir kişiyi bıçaklamışlardı! Sebebi "kız meselesi" çıktı
09:15
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
08:37
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
08:26
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 10:04:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]