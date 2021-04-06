Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hiç kimsenin bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nı ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Oktay: "Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız."
Kaynak: AA
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