Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hiç kimsenin bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nı ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Oktay: "Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız."