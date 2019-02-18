Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden İtibaren Tüm Abonelik İşlemleri E-devlet Üzerinden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden İtibaren Tüm Abonelik İşlemleri E-devlet Üzerinden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:00 Kaynak: AA

Politika
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