Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden İtibaren Tüm Abonelik İşlemleri E-devlet Üzerinden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:00 Kaynak: AA
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek
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