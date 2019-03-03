Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu Yörenin Gönül Dilini Konuşamayan Hiçbir Müftümüz,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu Yörenin Gönül Dilini Konuşamayan Hiçbir Müftümüz,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:46 Kaynak: AA

fuat oktay, Politika
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