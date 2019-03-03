Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu Yörenin Gönül Dilini Konuşamayan Hiçbir Müftümüz,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir."

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