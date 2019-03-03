Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu Yörenin Gönül Dilini Konuşamayan Hiçbir Müftümüz,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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