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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...
6 saat önce
TBMM Genel Kurulu 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:21 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.
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