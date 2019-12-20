Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.

TBMM Genel Kurulu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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