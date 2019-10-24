Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçemizi 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bütçemizi 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçemizi 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.

Parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından Oktay, bütçe sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemizi 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:55 Kaynak: AA
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