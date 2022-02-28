Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 13:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarıyla ilgili "İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarıyla ilgili "İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyüme oranıyla son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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