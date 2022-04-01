Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti

01.04.2022 16:55

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, kamuya iş yapan yüklenicilerin güncel maliyetlerinin yürüyen işler üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, kamuya iş yapan yüklenicilerin güncel maliyetlerinin yürüyen işler üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ilgili kurum başkanları katıldı.

Toplantıda, kamuya iş yapan yüklenicilerin artan maliyetleri karşısında yürüyen işlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kamuya iş yapan yüklenicilerin güncel maliyetlerinin yürüyen işler üzerindeki etkisi ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma toplantısına başkanlık etti - Son Dakika


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