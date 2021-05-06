Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlara verdikleri desteklerin 600 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Oktay, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf şeklide tamamen veriye dayalı yürütüldüğünü vurgulayan Oktay, "Bu salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Çünkü bunun ekonomik boyutu olduğu için ve sosyal boyutu olduğu için olabildiğince bütün çarkları döndürerek yürütmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Oktay, son 1,5 yılda Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla son derece başarılı bir süreç yönettiğini belirterek, belirli bir iyileşme sağlansa bile arzu edilen iyileşmeye erişebilme adına tam kapanmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen son kabine toplantısında yapılan değerlendirmelerde, verilerin tam kapanmanın gerekli olduğuna işaret ettiğini aktaran Oktay, toplumun farklı kesimlerinden gelen taleplerinizde bu yönde olduğunu söyledi.

Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazanı doğru değerlendirelim ve ramazan sonrasına çok daha güçlü girelim. Farklı kesimlerden dediğimiz özellikle esnafımızdan gelen teklifler bu yöndeydi. Turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerimizden gelen teklifler bu yöndeydi. Vatandaşlarımızdan gelen teklifler bu yöndeydi. İllerimizden gelen teklifler bu yöndeydi. Dolayısıyla hem verileri değerlendirmiş olduk hem de aslında vatandaşımızın da farklı kesimlerin de taleplerini yerine getirmiş olduk. Şu ana kadar bizim hedefimiz biliyorsunuz aşağıya doğru bir trendi başlatmaktı. Başladı ve şu anda 25 bin rakamlarını görmek üzereyiz ve gördük. Kısmet olursa bugünden sonra daha aşağısını da göreceğiz. Ama bizim asıl hedefimiz hatırlayın 5 bin hedefiydi. Alacağımız yol var."

"Biz sanayinin çarklarını hiç durdurmadık"

Sanayinin çarklarını bu süreçte hiç durdurmadıklarını, dolayısıyla üretimin ve sanayide çalışanların istihdamının da sürdüğünü belirten Oktay, ancak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hizmet sektörünün bu süreçte etkilendiğini belirtti.

Oktay, kapanma süreci sonucunda hizmet sektörünün de canlanacağını ümit ettiklerini belirterek, "Sonuçlarını da alıyoruz aslında. Bugün de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Sanayi sektöründe alınan sonuçlara baktığınızda Türkiye tarihinin belki de en başarılı yılını kapatacağız. Yani hepimiz aslında ona kilitlenmiş durumdayız. Şu anda yıl sonunda belki de birçok ciddi rekorla üretimimizi de ihracatımızı da kapatmaya kilitlenmiş durumdayız." diye konuştu.

Oktay, vatandaşın sağlığını korurken, hizmet sektöründe canlanma sağlanabilirse, salgın yönetiminde çok daha ileri bir aşamaya gelineceğini ifade etti.

"Ne verirseniz verin muhalefetin farklı bir şey söyleme şansı yok"

Tam kapanma döneminde vatandaşa yeterince destek verilmediği yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Oktay, şunları söyledi:

"Siz ne verirseniz verin muhalefetin farklı bir şey söyleme şansı yok. Türkiye'de muhalefet bir şey üretmek üzerine kurulmamış, kurgulanmamış. CHP'ye baktığınızda bir şey üretmek, yeni bir alternatif üretmek üzerine kurgulanmış bir siyasi parti değil. Yani kendi tarihine de, aslında baktığınızda ihanet eden bir siyasi parti. Tamamen yalanlar, dolanlar üzerine kurulu bir politika üretiyor. Bu algı yönetimi üzerinde böyle çocuksu şeyler peşinde."

Son 20 yılda oluşturulan çok ciddi altyapı sayesinde Türkiye'nin bu döneme çok güçlü şekilde hazırlanmış olduğunu ifade eden Oktay, sürecin başarılı şekilde yürütüldüğünü ve muhalefet ne derse desin toplumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini kaydetti.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün azınlık cemaati temsilcileriyle iftarda buluştuğunu anımsatarak, buradaki cemaat temsilcilerinden birinin, "Biz diğer ülkelerde bulunan dini gruplarla, sivil toplum örgütleriyle sürekli görüşüyoruz. Bize oradan söyledikleri şu: Allah kovidden korusun. Eğer yakalanacaksak da ya Türkiye'de yakalanalım veya yakalandıktan sonra tedavi için bize Türkiye'ye ulaşmayı nasip etsin tedavi için." dediğini anlattı.

Oktay, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil bunu söyleyen. Şimdi bunu söyletebiliyorsak, bu kadar samimi ortamda bu hani laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Bunu insanlarımız görüyor ve muhalefet hala bunu göremiyorsa muhalefete diyecek bir şeyimiz yok. Muhalefetin kendisi de, Kılıçdaroğlu'nun kendisi de aşıları gidip olmuyor mu? Yani herhangi bir ayrım mı yapıyoruz ve verdiğimiz desteklerde bir ayrı mı yapıyoruz? Böyle bir şey söz konusu değil ki."

"600 milyara yaklaşan bir desteğimiz var"

Vatandaşlara verilen desteğin 600 milyara yaklaştığını belirten Oktay, IMF'nin Kovid-19 kapsamında ülkelerin mali destekleriyle ilgili bir rapor yayımladığını ifade etti.

Oktay, "Baktığınızda G20 ülkeleri arasındaki kendi kategorisinde, yani gelişmekte olan ülkeler kategorisinde likidite desteği olarak en yüksek desteği veren ülke Türkiye. Toplam desteğe baktığınızda Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 11,3'ünü ve bütçe dışı destekler olarak da bu likidite desteği diye ifade ettiği yere baktığınızda da yine Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 9,4'ünü destek olarak veren bir ülke. Yani elindeki tüm imkanları vatandaşıyla paylaşan bir Türkiye'den bahsediyoruz." diye konuştu.

"Aşı çalışmalarını sıkı şekilde takip ediyoruz"

Aşı çalışmalarıyla ilgili bakanlıklar ve kurumların ilk andan itibaren çalışmaya devam ettiğini kaydeden Oktay, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aşı çalışmalarının çok sıkı şekilde takip edildiğini vurguladı.

Oktay süreci "preklinik" diye ifade edilen aşamasından nihai üretimin yapılacağı aşamaya kadar çok sıkı takip altına aldıklarını anlatarak, "Toplam 18 aşı çalışması var Türkiye'de. Bunlardan 7'si başvuru aşamasına gelmişti. Yani insanlar üzerinde denenecek klinik çalışmalar aşamasına gelmişti. Bunları daha yakın takibe aldık. Diğerlerine de yine aynı takipte bu aşamaya gelme ile ilgili her türlü desteği ve katkıyı veriyoruz. Şu anda bu 7 firmadan 4'ü klinik aşaması ile alakalı onayı almış durumda." diye konuştu.

Bunun Türkiye açısından memnun edici bir haber olduğunu söyleyen Oktay, "Bunların içerisinde bir tanesi diğerlerine göre biraz daha önde, o da Kayseri'de yine inaktif olan aşı çalışması. Dolayısıyla orada klinik aşamada da 3 aşamada devam ediyor bu çalışma." dedi.

Oktay bu aşıyla ilgili bu ay içinde faz 3 aşamasına başlanacağını ifade ederek, gelişmeleri sıkı takip ettiklerini belirtti.

Dünyada ilk olan burundan yapılacak nazal aşı çalışmasında da yeni başvuru yapıldığını bildiren Oktay, "Ümit ediyoruz o da, o da olur. Diğerlerine baktığımızda da o başvurudan onay almış olanların hemen hemen hepsi de yıl sonuna bu işi başaracak gözüküyor, her şey yolunda giderse." diye konuştu.

Aşıyı elinde bulunduran ülkelerce aşının dünyada bir güç aracına dönüştürüldüğünü ifade eden Oktay, buna şaşırmadıklarını söyledi.

"Bunun olabileceğini tahmin ediyorduk. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran özellik bu aslında. Onun için Türkiye'de üretilecek bir aşıyı sadece Türk insanı beklemiyor" diyen Oktay, Türkiye'nin aşı çalışmalarını Türkiye'den bile daha yakından takip eden ülkeler bulunduğunu kaydetti.

Oktay, "Biz onlar için de inşallah bu aşı çalışmasını sonlandıracağız." dedi.

Türkiye'nin aşılamada 24 milyonu geçtiğini ve dünyada 7'inci sırada olduğunu anlatan Oktay, "Sputnik zaten Türkiye'den onay aldı. Önceden başvurmuştu, onay süreci biraz zaman aldı Türkiye'de. O şimdi onayı da aldı, ilgili firmalarla görüşmelerini yaptılar. Hatta anlaştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla onlar da çok hızlı bir şekilde üretim boyutuna geçiyor olacaklar. O da Türkiye'yi rahatlatacak gelişmelerden bir tanesidir." diye konuştu.

(BİTTİ)