Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin, "Karşılıklı sıcak mesajların gidip geldiği, karşılıklı özel temsilcilerin atandığı, özel temsilcilerin görüştüğü, Ermenistan Başbakanının Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu'na katılacağını ifade ettiği bir sürece gelmiş durumdayız. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır." dedi.

Oktay, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ermenistan'la normalleşme sürecine değinen Oktay, şunları söyledi:

"Karabağ özgürleşmesi diye ifade edebileceğimiz, bizim de sonuna kadar destek verdiğimiz süreç, savaş gibi algılansa bile aslında barışın anahtarı oldu. Hem de buradan en büyük kazancı da Ermenistan sağladı. Hemen akabinde zaten Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile açıklamada bulundu. Bu sorundu, çözmek istemedikleri bir sorundu, Minsk Grubu da dahildir buna, biz bunu şimdi çözdük. Şimdi barış zamanı, buyurun konuşalım. Hatta 6'lı konuşalım, herkes bunun tarafı olsun, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye bunun tarafı olsun. Bölgeyi bir refah bölgesine dönüştürelim. Bunun anlaşılması belki bir yıl aldı. Şimdi Ermenistan da bunu anlamış durumda. Karşılıklı sıcak mesajların gidip geldiği, karşılıklı özel temsilcilerin atandığı, özel temsilcilerin görüştüğü, Ermenistan Başbakanının Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu'na katılacağını ifade ettiği bir sürece gelmiş durumdayız. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır."

Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kente kar yağdığında İngiliz Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Ne zamandan beri Türkiye'deki bir kar yağışını, krizi yönetmek Amerikan veya İngiliz büyükelçisinin görevi oldu bilmiyorum. Bu sorunun cevabını bizden çok Kılıçdaroğlu merak ediyor, onun uykuları kaçmıştır. Ona sormak lazım, ne görüştüler, ne yaptılar, ne ettiler." dedi.

Yağışın ne tür sıkıntılar getireceğinin bilinmesi gerektiğine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, sizin uykularınızı kaçırmak zorunda. Olabilecek en ufak aksaklığı, her türlü aksaklığı önceden hesaplamak, planlamak ve ona göre de her türlü hazırlığınızı yapma zorundasınız. Nerede, ne kadar kar yağacağını zaten Meteoroloji üç aşağı beş yukarı belirliyor. Bununla mücadele edecek şekilde hangi tür araçları kullanacaksınız, nerede bunları konuşlandıracaksınız, ne kadar personelle bu işi yapacaksınız, kara, hava ve hatta denizde ne tür araçları ve kimlerle koordine ederek yürütecekseniz, bütün bunun çalışması yapılır. Biz böyle yaptık zaten. Bu işin başında durursunuz. Başında durmadığınız işi yönetemezsiniz. AKOM'a gittiğinizde her şeyi orada görebilir, yönetebilirsiniz. Afet ve acil durum merkezlerimiz var bizim, tüm veriler oraya akar. Anında kararlarını alır ve düzeltici eylemleri yaparsınız. İstanbul'daki vatandaşlarımız bilir ki burada bir sorun varsa bunun çözümüyle ilgilenen benim güvendiğim birileri de var."

"19 kişinin hesabını sorsana insanlıktan bahsediyorsan"

Fuat Oktay, Türkiye ile ilgili konuların Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin içişleri Türkiye'nin sorunudur ve Türkiye bunu çözer. Biz, ilkesel hareket ediyoruz. A'nın, B'nin, C'nin yani batının, doğunun, kuzeyin, güneyin çıkarlarına göre değil, Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarına göre hareket ediyoruz. En son Kavala olayını yaşadık. Türkiye'de Gezi olaylarını yaşadık. Güvenlik birimlerimizin ve adli mercilerin Gezi olaylarında ciddi şekilde parmağı olduğunu ifade ettiği yani anayasal düzeni yıkmaya ve mevcut hükümeti yıkmaya yönelik iki ayrı suçtan dava açtığı bir isim. Yargı süreci devam ediyor. Tekrardan beraat süreci oluyor. Aynı suçlardan yeniden bir dava süreci ama istinaf mahkemesinde yine buna itiraz ettiği ve birinci derece mahkemeye gönderdiği, ağır ceza mahkemesinde davanın yürütüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç devam ediyor.

Böyle bir durumda Avrupa Konseyi bakanları bir araya geliyor, Avrupa Konseyi dediğimiz siyasi bir yapıdır. Bakanlar o siyasi yapının idari bir çerçevesidir. Bakanlar bir araya geliyor, Türkiye ile ilgili bir karar alıyor. Göçmenlerden dolayı 19 tane insanı sadece bugün öldüren, bugüne kadar kaç kişiyi öldürdüğünün bütün verileri bizde mevcut, bir yapının bize insanlık dersi vermeye çalıştığını görüyoruz. 19 kişinin hesabını sorsana insanlıktan bahsediyorsan. Mahkeme sürecinin devam ettiği bir yapıda Konseyin Bakanlar Komitesi dönüyor bir karar alıyor. AİHM doğrudan içerideki yargıya müdahil oluyor ve 'Tahliye et.' diyor. Sen kimsin de talimat veriyorsun? Benim yargıma talimat veremezsin."

Kur korumalı mevduat hesabının iyi gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "300 milyar liraya yaklaştı. 292 milyar liraydı bendeki rakam." dedi.

(Bitti)