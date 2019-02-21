Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek Kaymakamlığını Ziyaret Etti

27 dakika önce

- Çekerek Kaymakamlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinden detaylar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta, Çekerek Kaymakamlığını ziyaret etti.

- Çekerek Kaymakamlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinden detaylar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta, Çekerek Kaymakamlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:59 Kaynak: AA

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