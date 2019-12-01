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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan...
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan sanayi esnafını ziyaret etti. Oktay, burada esnaftan sanayi ile ilgili bilgi aldı.
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