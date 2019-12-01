Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan sanayi esnafını ziyaret etti. Oktay, burada esnaftan sanayi ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, savunması pes dedirtti: Torunum gibi sevdim
Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]