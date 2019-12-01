Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan sanayi esnafını ziyaret etti. Oktay, burada esnaftan sanayi ile ilgili bilgi aldı.