Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığınca Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Oktay, daha sonra çevredeki esnafla bir araya geldi.

Oktay, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, AK Parti seçim standına da uğrayarak, partililere çalışmalarında başarılar diledi.

Börek satılan bir dükkana giren Oktay, burada kendi kestiği böreği vatandaşlara ikram etti.

Çevredekilerin çay ikramını geri çevirmeyen Oktay, daha sonra Hacı Yusuf Cebir Camisi önünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Esnafa uğrayarak "Hayırlı işler" dileyen Oktay, sık sık vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]