Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir."
Ceylanpınar, fuat oktay, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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