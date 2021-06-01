Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 13 Ekim 2020'de CHP TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği ifadelerden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

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