Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: CHP Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp Gidenlerden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş bulvarı açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş bulvarı açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:07 Kaynak: AA
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