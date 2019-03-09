Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: CHP Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp Gidenlerden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: CHP Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp Gidenlerden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş bulvarı açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş bulvarı açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:07 Kaynak: AA

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