Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Chp-İyi Parti İttifakı) Bu İttifakın Parçası Olan Ama Milletin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Chp-İyi Parti İttifakı) Bu İttifakın Parçası Olan Ama Milletin...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP- İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:19 Kaynak: AA

fuat oktay, İYİ Parti, Politika
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