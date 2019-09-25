Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

fuat oktay, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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