Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."
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