Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Christchurch'te
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile birlikte Yeni Zelanda
'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki temasları kapsamında, terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentinde düzenlenen kahvaltıda Türk vatandaşları ile buluştu.
Vatandaşlar ile sohbet eden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, onlara Türkiye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti.
Kahvaltıya, Oktay ve Çavuşoğlu'nun heyeti ile birlikte Christchurch'a gelen, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın ailesi de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:25 Kaynak: AA
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